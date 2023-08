Nuova aggressione in carcere Trento, poliziotta in ospedale

Il sindacato di polizia penitenziaria Sinappe denuncia un'aggressione compiuta ai danni del personale di polizia femminile nel carcere di Trento. A quanto riporta una nota, una detenuta ha aggredito un'ispettrice, procurandole diverse ferite.

L'agente, informata che la detenuta minacciava di ferire il personale in servizio con una lametta, è intervenuta per fermarla e disarmarla. Ne è seguita una colluttazione in cui la detenuta avrebbe graffiato e morso l'agente, facendola cadere.

L'ispettrice è stata portata in pronto soccorso, dove ha ricevuto venti giorni di prognosi.

Il sindacato auspica che "la direzione dell'istituto penitenziario di Trento prenda in considerazione la richiesta per sottoporre la detenuta al 14bis, provvedimento riservato proprio a chi si macchia di fatti di tale gravità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA