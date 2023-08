Migranti: Kompatscher, 'numero abitanti è criterio giusto'

Nella ripartizione dei migranti tra le regioni italiane, "non siamo d'accordo che si aggiunga il criterio della densità abitativa della popolazione". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

"Noi abbiamo meno abitanti su una superficie ampia - ha spiegato - perché, ad esempio, sui ghiacciai non vive nessuno, ma nemmeno l'immigrato. Perciò il criterio giusto, secondo noi, è quello del numero degli abitanti e non bisogna aggiungere quello della superficie".

Kompatscher ha poi aggiunto che la Provincia di Bolzano ha sempre chiesto che si tenga conto che gli arrivi non avvengono solo per mare, ma anche via terra, come lungo la rotta balcanica o per il rientro da Austria e Germania. "Il nostro è un territorio di transito - ha sottolineato il presidente altoatesino - gli ultimi tre ministri dell'interno ne hanno tenuto conto. Chiediamo che si continui a farlo".



