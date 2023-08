Incendio in una distilleria ad Issengo in Val Pusteria

Un vasto incendio si è sprigionato ieri sera in una distilleria di olio di pino mugo a Issengo nel comune di Falzes in Val Pusteria. All'arrivo dei vigili del fuoco l'edificio era già avvolto dalle fiamme. Il rapido intervento di oltre 100 vigili del fuoco volontari accorsi da tutta la zona ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ad altri edifici ed al bosco. Le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell'incendio sono proseguite nella notte.

L'acqua utilizzata per spegnere le fiamme è stata prelevata con più pompe da un torrente ed è stata stesa una lunga linea per l'approvvigionamento idrico. Le cause dell'incendio non sono ancora note. Sono in corso indagini dei vigili del fuoco.

Nell'incendio non è rimasto ferito nessuno, ma i danni sono rilevanti.



