I rifugi tirano un respiro di sollievo grazie al caldo

Al rifugio Gino Biasi al Bicchiere a 3.195 metri di quota questa mattina alle 7 il termometro segnava 10 gradi. Lo zero termico oggi in Alto Adige sarà addirittura a 4.900 metri. Si tratta di temperature elevate, ma non eccezionali per agosto, conferma Lukas Lantschner, il gestore del rifugio più alto dell'Alto Adige.

Quest'ultima ondata di calore dell'estate 2023 comunque fa tirare un respiro di sollievo ai rifugisti. "Da noi a 3.200 metri di quota la stagione è assai corta. Apriamo il 24 giugno e chiudiamo il 16 settembre", spiega Lukas. "L'avvio della stagione è stato sottotono a causa dei forti temporali a luglio.

Ora, fortunatamente, il grande caldo a valle ha fatto tornare gli escursionisti in quota", aggiunge il gestore.

Di certo i bolzanini, che questa mattina si sono svegliati dopo una notte con 22 gradi e che dovranno affrontare un'altra giornata con una massima di 37 gradi, sognano la frescura e la vista mozza fiato sulle vette innevate della cresta di confine.

Per realizzare il sogno devono però affrontare una camminata di 7 ore con 1.725 metri di dislivello.



