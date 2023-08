Esce di strada a Siror,automobilista trasportato al Santa Chiara

Un automobilista di 71 anni, residente a Primiero, è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere uscito di strada nella zona del rifugio Petina, a Siror, verso località Ronzi (foto Vigili del fuoco volontari Primiero).

La chiamata al 112 - informa una nota - è arrivata intorno alle 19.30 di lunedì 21 agosto da parte di una persona che ha avvistato la macchina, finita più di 100 metri a valle lungo un ripido pendio.

La Centrale unica di Trentino emergenza, con il coordinatore dell'area operativa Trentino orientale del Soccorso alpino e speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero e degli operatori della Stazione Primiero. Sul posto anche i Vigili del fuoco. I soccorritori e l'equipe sanitaria dell'elisoccorso, che si è calata con un verricello insieme al tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino sulla strada a monte, hanno raggiunto la macchina ed hanno estratto l'uomo, apparso fin da subito in gravi condizioni, dalla macchina.

Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato trasportato in un posto più aperto, dove l'elicottero lo ha imbarcato a bordo con un verricello e lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova tuttora in gravi condizioni.



