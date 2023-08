Contratto intercomparto, si firma domani l'accordo economico

Sarà firmato domani l'accordo economico per il contratto collettivo d'intercomparto della Provincia di Bolzano. Lo ha annunciato il presidente della giunta, Arno Kompatscher, spiegando che l'esecutivo ha dato il via libera alla modifica dell'indirizzo dìper la contrattazione ponendo così le basi giuridiche per arrivare alla firma.

Dopo che l'Organismo di valutazione aveva sollevato alcune obiezioni sul contratto per il periodo 2019-2021 già firmato, infatti, per non rischiare di bloccare la liquidazione ai dipendenti del conguaglioi per il recupero dell'inflazione, si è deciso di anticipare solo la parte economica del nuovo contratto (2022-2024) e di stipularlo prima della conclusione del vecchio accordo.

"Oggi abbiamo posto le condizioni giuridiche per arrivare domani alla firma con i sindacati", ha spiegato Kompatscher, confermando che l'intenzione è quella di "liquidare gli importi dovuti ai dipendenti con il cedolino di ottobre".



