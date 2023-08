Boom di turisti tedeschi nei rifugi trentini

A frequentare i rifugi trentini nella stagione in corso sono soprattutto i turisti stranieri che vengono da Germania e Austria. A dirlo è il vicepresidente dell'Associazioni rifugi del Trentino, Raffaele Alimonta, gestore del rifugio Alimonta, nelle Dolomiti di Brenta. "Anche se sta salendo il numero di persone che vengono da Francia, Olanda e Belgio, la Germania la fa da padrone. Le presenze sono in linea con quelle dell'anno scorso", sottolinea Alimonta all'ANSA.

Se la stagione estiva del 2022 era stata caratterizzata da difficoltà per l'approvvigionamento idrico, quella in corso non è da meno. "Le difficoltà persistono, e in futuro saranno la normalità. Non vedo miglioramenti nei prossimi anni. Stiamo cercando di adeguare tutto quello che abbiamo, aumentando lo stoccaggio", aggiunge Alimonta.



