Si ribalta un trattore a Tesimo, due le persone ferite

A Narano nei pressi di Tesimo a mezzogiorno per cause in via di accertamento si è capovolto un mezzo agricolo. Due le persone ferite. Un giovane del luogo, alla guida del mezzo, è rimasto incastrato sotto il trattore.

Sono intervenuti i vigili del fuoco della zona che sono riusciti a liberare l'uomo che ha riportato ferite di media entità.

Un'altra persona è rimasta ferita leggermente. L'incidente è avvenuto al maso Hofstätter.

Sono intervenuti, inoltre, l'ambulanza di soccorso e l'elicottero di emergenza Pelikan 1. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Bolzano. I carabinieri hanno aperto indagini sulle cause dell'incidente.



