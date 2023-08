In Val di Cembra nel weekend controlli a 102 motociclette

Nell'ultimo weekend i carabinieri di Cavalese hanno controllato 102 moto lungo la strada statale 612 della Val di Cembra e la strada provinciale 71 della Valfloriana, contestando ai conducenti 15 violazioni del codice della strada. In due casi - informa l'arma - sono state ritirate la patente per un sorpasso vietato e la carta di circolazione per dispositivi di equipaggiamento non conformi alle caratteristiche del mezzo.

I controlli sono stati effettuati anche lungo le arterie che conducono ai passi Dolomitici delle Valli di Fiemme, Fassa e Primiero. Sessanta le violazioni contestate, riferibili ad eccessi di velocità, sorpassi non consentiti, circolazioni contromano e, in due casi, all'assenza di copertura assicurativa. Sono state ritirate 19 patenti di guida e undici documenti di circolazione.



