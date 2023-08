Forum Alpbach, Giornata del Tirolo all'insegna dell'energia

Si è svolta domenica ad Alpbach in Tirolo la "Giornata del Tirolo" del Forum Alpbach, alla presenza dei governatori dell'Euregio, Anton Mattle, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti. Al centro dell'incontro di ieri il tema dell'energia a fronte del cambiamento climatico e la conversione verso energie pulite per un futuro dell'Euregio sostenibile.

Dopo l'apertura ufficiale e il tradizionale ricevimento nella piazza della Chiesa di Alpbach, i tre presidenti dell'Euregio hanno sfruttato la Giornata del Tirolo per avviare scambi e discussioni, soprattutto con i giovani. In mattinata c'è stata l'opportunità di farlo durante la cerimonia di consegna dei premi di patrocinio dell'Euregio, nel pomeriggio durante un'escursione congiunta sulle sfide del cambiamento climatico, durante la quale è stato presentato anche il nuovo simulatore climatico dell'Università di Scienze Applicate di Kufstein.

Oltre alla consegna dei premi dell'Euregio, all'Euregio Walk e ad interventi e discussioni sui temi della transizione energetica, della sicurezza dell'approvvigionamento e del cambiamento climatico, la Giornata del Tirolo ha segnato anche il lancio dell'EuregioLab: il think tank dell'Euroregione. Il gruppo di lavoro, composto da circa 20 esperti ed esperte nel settore energetico dell'Euregio e diretto da Walter Obwexer, esaminerà ora in quali ambiti energetici occorrono provvedimenti transfrontalieri e come essi potrebbero configurarsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA