Caldo, livello di allerta rosso a Bolzano

Dopo giorni consecutivi di temperature superiori a 35 gradi, il Centro funzionale provinciale eleva il livello di allerta a rosso. "Dopo le valutazioni di oggi e dei giorni scorsi, la classificazione del potenziale di rischio per le temperature estreme nel Bollettino di allerta provinciale viene elevato al rosso, perché sono stati misurati o previsti tre giorni consecutivi con temperature superiori a 35 gradi", riferisce il direttore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer.

"Il caldo continuerà per tutta la settimana", prevede Dieter Peterlin dell'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la Protezione civile, "le temperature saliranno ancora un po' nella zona di Bolzano e Merano, raggiungendo i 36-37 gradi; un abbassamento è in vista fino al fine settimana, probabilmente con temporali".

Il caldo, e in particolare le ondate di calore prolungate, possono avere ripercussioni sul benessere e sulla salute delle persone. "Poiché gli eventi di calore sono in aumento a causa degli effetti del cambiamento climatico, è importante che la popolazione si prepari adeguatamente", sottolinea l'assessore alla Protezione civile, Arnold Schuler. Con il caldo, il sistema di termoregolazione del corpo può essere sovraccaricato, si legge in una nota della Provincia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA