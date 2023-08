Mondiali atletica: Crippa 12/o nei 10000, 'anno deludente'

"Sono deluso. Deluso da oggi e dalla stagione in pista". Yeman Crippa ha chiuso al 12/o posto la finale dei 10000 ai Mondiali di Budapest. L'oro e' andato all'ugandese Cheptegei, davantia al keniota Ebenyo e all'etiope Barega. "Pensavo di essere arrivato qui con energia ritrovata - ha detto l'azzurro, a RaiSport - e di correre meglio. E invece e' stata dura. Quando gli africani sono partiti, doveva cominciare la vera gara: e invece io sono andato in difficolta'".

"Di positivo in questa stagione - ha aggiunto Crippa - c'e' la maratona. Ma in pista, e' andata male. Mi e' capitato altre volte di sbagliare una stagione e poi rialzarmi: ora penso a chiudere questa, poi un po' di riposo e la nuova stagione. Cosa penso di fare? Agli Europei di Roma i 10.000, alle Olimpiadi la maratona, ma solo dopo averne provtata una a febbraio prossimo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA