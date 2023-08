Viola il divieto di avvicinamento alla moglie, arrestato

Nel corso della nottata di oggi 19 agosto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento sono intervenuti a Civezzano, traendo in arresto un cittadino senegalese di 42 anni resosi responsabile della violazione della misura del divieto di avvicinamento alla moglie.

Nello specifico, i militari sono intervenuti a seguito di chiamata pervenuta - tramite il Numero Unico di Emergenza "112" - proprio dalla moglie dell'arrestato la quale, solo la sera prima, aveva già richiesto l'ausilio dei Carabinieri di Civezzano in quanto l'uomo aveva dato in escandescenze anche di fronte ai propri figli minori, attuando una condotta minacciosa: in quella occasione, oltre ad una denuncia in stato di libertà, all'odierno arrestato era stata immediatamente applicata la misura dell'allontanamento dalla casa famigliare.

Neanche 24 ore dopo, tuttavia, l'uomo si è ripresentato sotto casa della moglie: è stato così che la pattuglia della Sezione Radiomobile, dopo averlo rapidamente rintracciato, l'ha accompagnato presso gli uffici di Via Barbacovi, per poi condurlo direttamente in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Per l'indagato - sottolinea l'Arma - vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.



