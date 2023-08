Minacce di morte a Fugatti, denunciato un 60enne

È stato individuato il presunto autore delle minacce di morte rivolte al presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, apparse nelle ultime settimane su diversi muri della città di Trento. Un tecnico informatico di 60 anni, impiegato al dipartimento di fisica dell'Università di Trento, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per minacce e istigazione a delinquere, reati aggravati dalla legge antiterrorismo, e imbrattamento. Nelle scritte erano riportati simboli delle Brigate rosse del movimento No Tav.

L'attività investigativa è stata svolta dalla Digos di Trento. Durante la perquisizione nell'abitazione dell'uomo sono stati rinvenuti strumenti informatici e il necessario per l'attività di writers.

"Desidero ringraziare le forze dell'ordine per l'incessante lavoro che ha portato all'identificazione e denuncia di una persona ritenuta autrice delle minacce rivolte alla mia persona attraverso scritte apparse in diverse zone". È il commento del presidente Maurizio Fugatti.



