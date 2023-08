Torna il caldo in Trentino, da domani allerta gialla

La Protezione civile della Provincia di Trento ha emesso un avviso di allerta gialla per temperature elevate nei fondovalle a partire da domani, sabato 19 agosto, fino alle 24 di mercoledì 23 agosto. La quota dello zero termico è prevista vicina ai 5.000 metri e le temperature al suolo risulteranno di molto al di sopra della media del periodo, con punte che potranno superare anche i 35 o 37 gradi e notti tropicali (minime superiori ai 20 gradi).

L'ondata di caldo interesserà tutta Italia. La Protezione civile avverte la popolazione della possibilità di criticità dovute ai sintomi di legati alla disidratazione e al colpo di calore (disorientamento, stato confusionale, nausea, vomito, sonnolenza, intolleranza alla luce, abbassamento della pressione arteriosa, secchezza della pelle e della lingua). Si consiglia di bere molta acqua (almeno 10 bicchieri al giorno) anche se non si ha sete, fare pasti leggeri, ridurre l'attività fisica e fare attenzione ai condizionatori.



