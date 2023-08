Operazione di ricerca a Passo Stelvio, disperso un 55enne

Sono in corso dalla serata di ieri, nella zona di Passo dello Stelvio, le ricerche di un 55enne di cui non si hanno notizie da alcuni giorni. L'allarme è scattato dopo che la titolare di un hotel ha notato l'auto dell'uomo, proveniente dall'area di Bolzano, ma conosciuto in zona, ancora parcheggiata nei pressi da martedì. Si presume che l'uomo sia partito da lì per un'escursione sul ghiacciaio.

Le ricerche si svolgono di un'area impervia, piena di crepacci, ad un'altitudine fra i 2.500 e 3.700 metri, che comprende Cima Madaccio, Cima Tuckett, Passo Ortles e l'Hochjochgratl. Sono impegnati circa 30 uomini delle squadre del soccorso alpino di Trafoi, Prato allo Stelvio, Tubre e Malles supportati da tre elicotteri, il Pelikan 3 dell'elisoccorso altoatesino e gli elicotteri della Guardia di finanza di Bolzano e di Bormio.



