Ferisce la compagna con un coltello in Trentino, arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver accoltellato la compagna ad Arco, in Trentino. I fatti risalgono allo scorso 15 agosto, quanto l'uomo, durante una lite, ha aggredito con un coltello la compagna, ferendola ad un fianco.

La donna è riuscita a chiedere aiuto ed è stata trasferita all'ospedale di Rovereto. La coppia, di Conegliano (Treviso), si trovava in Trentino in vacanza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arco. Sono in corso gli approfondimento da parte della Procura di Rovereto.

Sulla vicenda vige il massimo riserbo.

Si tratta del terzo fatto di violenza contro le donne nell'arco di pochi giorni su cui sta indagando la Procura della Repubblica di Rovereto, dove attualmente sono in servizio solamente due magistrati. Lo scorso 28 luglio è stata uccisa a Noriglio Mara Fait, mentre il 5 agosto scorso Iris Setti è morta a seguito di un'aggressione nel parco Nikolajewka di Rovereto.





