Droga nascosta nelle sigarette elettroniche, due arrestati

Due cittadini albanesi sono stati arrestati dalla squadra volante della questura di Bolzano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante controlli stradali, una pattuglia ha fermato un'auto condotta da uno dei due che risiede fuori dall'Alto Adige.

Durante gli accertamenti, l'uomo ha cercato di disfarsi di una sigaretta elettronica. Insospettiti, i poliziotti hanno controllato attentamente sia questo, sia altri due dispositivi che l'automobilista aveva con sé, trovando 23 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi.

Sono quindi intervenuti gli agenti della sezione narcotici della squadra mobile che hanno perquisito un appartamento utilizzato da un connazionale amico del fermato. Qui sono state trovate e sequestrate altre 179 dosi di cocaina per un peso complessivo di oltre un etto e mezzo. I due sono stati quindi arrestati e messi a disposizione della procura della Repubblica di Bolzano.



