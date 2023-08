Aggredisce una ragazza a Trento, fermato un 40enne

Un 40enne, cittadino italiano, è stato fermato dalla polizia di Trento in seguito all'aggressione ai danni di una studentessa di 22 anni avvenuta la sera di mercoledì 16 agosto nel quartiere di San Giuseppe-Santa Chiara.

L'uomo, con precedenti specifici, è stato individuato dagli agenti della Squadra volante in via San Pio X.

Dalla ricostruzione effettuata dalla giovane, che ha riconosciuto il proprio aggressore negli uffici della Questura, l'uomo l'avrebbe seguita mentre rientrava a casa e spintonata contro un auto. La sua reazione decisa l'avrebbe poi messo in fuga.

La Procura di Trento chiederà la convalida del fermo.



