Onorificenze tirolesi, premiato l'impegno nel volontariato

"In un momento in cui aumenta la polarizzazione e le forze centrifughe allontanano la società, è necessario tornare ai valori comuni. Essi forniscono orientamento e sicurezza e creano fiducia. L'esempio di persone che hanno lavorato per la comunità in vari settori e hanno contribuito al bene comune e all'ulteriore sviluppo attraverso le loro azioni è prezioso per raggiungere questo scopo". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, intervenendo a Innsbruck, il giorno dell'Assunta, alla cerimonia per l'assegnazione delle onorificenze del Tirolo dedicate all'impegno nel sociale.

Il presidente del Tirolo, Anton Mattle, e Kompatscher hanno premiato l'impegno nel volontariato di 137 donne e uomini del Tirolo, dell'Alto Adige e del Trentino. Alle personalità premiate per il loro impegno nel sociale sono state consegnate le medaglie al merito del Tirolo, oltre alle medaglie per il salvataggio. La medaglia al merito del Tirolo è stata assegnata a 117 persone - 42 donne e 75 uomini - di cui 26 provenienti dall'Alto Adige. Altre venti persone (qiattro altoatesine) sono state insignite della medaglia per il salvataggio, per il coraggio ed altruismo mostrato in tredici interventi complessivi.

"Portiamo alla ribalta l'altruismo di persone che si sono impegnate in modo particolare per il nostro territorio e per l'aiuto al prossimo - ha detto Mattle - Si tratta di un impegno, tanto esemplare quanto straordinario". I premiati rappresentano ol settore sanitario e sociale, delle associazioni e delle organizzazioni di emergenza, dei settori dello sport, della scienza, della cultura, dell'istruzione, dell'economia e della protezione dell'ambiente, nonché del volontariato e dell'agricoltura.



