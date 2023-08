Violenti temporali con forti nubifragi si sono abbattuti su diverse zone dell'Alto Adige dove hanno causato danni. A Martello, Solda, in val Badia e Luson sono stati svolti diversi interventi dai vigili del fuoco volontari per smottamenti e allagamenti. Al momento non si registrano danni a persone. I vigili del fuoco volontari hanno effettuato una serie di sopralluoghi nelle zone colpite dal maltempo e sono ancora impegnati in lavori di bonifica.



