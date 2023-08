Omer Cim, il ventottenne in stato di fermo, perché sospettato dell'omicidio della ex compagna, Celine Frei Matzohl, 20 anni, trovata morta in casa dell'uomo domenica, a Silandro, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida del fermo davanti al gip Alvise Dalla Francesca Cappello. L'ordinanza è attesa nel pomeriggio. Le sue avvocate, Alessandra D'Ignazio e Claudia Benedetti, riferiscono che il loro assistito "è sotto shock".





