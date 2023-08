Femminicidio a Silandro, nove coltellate per uccidere Celine

Celine Frei Matzohl è morta «per uno shock emorragico da lesione di arteria carotide di sinistra e arteria polmonare». Sul corpo della ventenne, il medico legale incaricato stamattina dell'autopsia, ha rinvenuto nove coltellate, più due lesioni «più piccole superficiali da punta, tutte tra collo e torace alto».

Il giudice per le indagini preliminari, Alvise Dalla Francesca Cappello, ha convalidato il fermo dell'ex compagno, Omer Cim, 28 anni, disposto domenica dal pm Günter Morandell.

Per l'indagato è stata disposta la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA