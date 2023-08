Un motociclista veronese di 76 anni, F.S., è morto in un incidente stradale che si è verificato in tarda mattinata. L''uomo si è scontrato con un autobus della Sasa, la società concessionaria di trasporto pubblico in Alto Adige, mentre percorreva la strada provinciale 9 della Val d'Ultimo. Sul posto i carabinieri della Stazione di Scena (Merano), i vigili del fuoco volontari ed il personale sanitario.



