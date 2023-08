Lavori bypass,dal 21 agosto nuovi orari su linea Trento-Malé

Trentino Trasporti Spa comunica che, dal 21 agosto al 10 settembre, la ferrovia Trento Malè Mezzana osserverà nuovi orari in concomitanza con i lavori previsti per il bypass ferroviario di Trento.

A causa dell'interruzione della tratta Trento-Lavis - informa una nota - i treni saranno sostituiti da autobus. I treni da e per Mezzolombardo saranno integralmente sostituiti da autobus.

I bus diretti a Mezzolombardo fermeranno sulla statale ss12 in direzione Mezzolombardo e in stazione FTM in direzione Trento.

Tutte le informazioni su orari, corse, tariffe e abbonamenti sono disponibili sul sito web: https://www.trentinotrasporti.it/



