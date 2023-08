Controlli ambientali dei carabinieri in Trentino, 6 denunciati

Nel corso degli ultimi tre mesi i carabinieri hanno svolto 63 accertamenti specifici (nel corso dei quali sono state controllate 95 persone e 50 automezzi) denunciando all'autorità giudiziaria 6 persone per reati in materia ambientale e precisamente per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, abbandono di rifiuti, nonché contestate 10 violazioni amministrative per un importo complessivo di quasi 11.000 euro. Nel corso dei controlli sono stati eseguiti anche 3 sequestri (un'area adibita a stoccaggio non autorizzato di rifiuti, un cantiere e un autocarro). Dagli esiti di tale attività - sottolinea l'Arma in una nota - traspare la minore sensibilità di alcuni verso l'ambiente, atteggiamento in totale antitesi con quella che dovrebbe essere una maggiore consapevolezza diffusa circa le conseguenze derivanti dai danni agli ecosistemi ed è per questo motivo che i carabinieri del Comando provinciale di Trento non intendono abbassare la guardia portando avanti, nell'ambito della consueta attività di controllo del territorio, la loro azione di contrasto.



