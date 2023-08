Aperte iscrizioni laurea magistrale Scienze infermieristiche

Sono aperte le iscrizioni al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche attivato dall'Università degli studi di Verona in convenzione con la Provincia autonoma di Trento e gestito dal Polo universitario delle professioni sanitarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss).

Il bando di ammissione - informa una nota - scade lunedì 4 settembre alle 12. Dopodiché, per accedere al corso di laurea magistrale sarà necessario superare il test di ammissione che si terrà giovedì 28 settembre a Verona.



