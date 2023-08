Al cardinale Parolin la cittadinanza onoraria del Primiero

Nei prossimi mesi al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di papa Francesco, sarà conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, al quale è legato da tempo. La notizia è stata data dal sindaco, Daniele Depaoli, alla fine della vacanza del cardinale Parolin, che ogni estate, da sei anni, trascorre sempre alcuni giorni di riposo in Primiero.

"Questa per me è una bella notizia che mi ha commosso davvero. Ma soprattutto una sorpresa, perché non mi aspettavo che mi sarebbe stato fatto questo regalo. La cosa bella è che esprime un legame di stima, di vicinanza", ha detto il cardinale Parolin. "Speriamo che anche lei a Primiero, possa sentirsi come a casa", gli ha detto il sindaco Depaoli.



