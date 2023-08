Sinner,un successo che vuol dire tanto, sempre giusta attitudine

Grazie al successo di Toronto, da domani Sinner, che mercoledì compirà 22 anni, salirà al n.6 della classifica mondiale.

"Per me questo successo vuol dire tantissimo - le prime parole di Sinner dopo il successo nel 'National Bank Open' di Toronto -. E' un grande risultato che condivido con tutte le persone che mi sono vicine ogni giorno, con il mio team. Non tutti sono qui, ma spero che chi non è qui mi stia guardando. Abbiamo lavorato duro e questi risultati ci fanno stare bene e ci fanno sentire più forti, facendoci anche venire voglia di lavorare ancora di più". "Mi è piaciuto come ho gestito questa situazione - dice ancora Sinner -, affrontando con la giusta attitudine ogni avversario. Non nego di aver sentito la pressione, ma penso di averla gestita bene cercando di giocare punto a punto e trattando tutti con il giusto rispetto sul campo".



