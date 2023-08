Galateo, 'Bianchi con la Lega rincorre una poltrona'

Il consigliere provinciale di Fratelli d'Italia Marco Galateo critica la candidatura di Christian Bianchi per la Lega alle provinciali in autunno. "Il sindaco Bianchi ha deciso di abbandonare Laives per rincorrere una poltrona in Consiglio Provinciale. Consegnerà Laives al suo vice che, dopo oltre venti anni, farà tornare l'Svp alla guida del Comune a maggior presenza italiana. Interessi personali e tanto egocentrismo hanno vinto sul bene dei cittadini".

"Ricordo - prosegue - che mesi fa proprio Bianchi aveva provato a creare una lista civica perché, diceva 'i partiti nazionali non rispondono alle esigenze dei cittadini'. Ed è proprio un partito nazionale che Bianchi vuole usare come autostrada per ottenere una poltrona in Provincia. Proprio il partito, insieme a Fdi, che ad inizio del suo mandato era disposto a scaricare pur di fare una giunta con la SVP anche se c'erano i numeri per non farlo. Fratelli d'Italia ha un concetto di coerenza differente, ad ottobre gli elettori decideranno chi premiare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA