Ferrovia Trento-Bolzano,ultimato intervento di potenziamento

È stato ultimato l'intervento di potenziamento e rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria nei territori delle province di Trento e Bolzano svoltosi fra il 7 e il 12 agosto da Rete ferroviaria italiana (Rfi).

Complessivamente - informa una nota - sono stati impegnati 70 operatori, tra tecnici e operai, per un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro.

I lavori hanno comportato la sostituzione del ponte metallico a travi gemelle in prossimità di Mezzocorona, con un nuovo ponte a due cassoni (per un costo complessivo di circa sette milioni di euro e l'impiego di 40 operai); la demolizione dell'attraversamento del Rio Valdagno a Bronzolo e il varo del nuovo ponte scatolare (costato due milioni di euro, 30 operatori impegnati); l'avvio dell'intervento di adeguamento della stazione di Fortezza, che si protrarrà fino alla fine del 2023 (per un costo di otto milioni di euro); la manutenzione della travata metallica della linea Fortezza-San Candido.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA