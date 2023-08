Delmastro, ricostruiamo la sicurezza negli istituti penitenziari

"Anche a Bolzano si riscontrano che si riscontrano un po' in tutta Italia: carenza di organico, sovraffollamento carcerario, in particolare di popolazione immigrata, psichiatrici e tossicodipendenti. L'impegno del governo è quello di nuove assunzioni: lo Stato c'è e non arretra più". Così il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Delmastro, in visita al carcere di Bolzano. Delmastro ha fatto visita anche al carcere di Trento e si è fermato al parco Nikolajewka di Rovereto, dove lo scorso 5 agosto è stata aggredita Iris Setti.

"Stiamo attrezzando la polizia penitenziaria - ha aggiunto Delmastro - con organico e dotazioni. A settembre arriveranno i protocolli integrativi perché ogni agente sappia come operare in qualunque situazione di criticità. Stiamo ricostruendo la gerarchia della legalità della sicurezza e dell'ordine all'interno dei nostri istituti penitenziari".

Per quanto riguarda la struttura penitenziaria di Bolzano, Delmastro ha detto che "la priorità oggi è mettere in sicurezza il carcere sullo scavalcamento e sull'anti-getto, poi la priorità sono le caserme per gli agenti di polizia penitenziaria".



