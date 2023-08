Auto fuori strada a Campo Tures, un uomo in ospedale

Un passante ha allertato i soccorsi, poco prima delle 6 di mattina, per un uomo finito fuori strada con la propria auto a Campo Tures, in Alto Adige.

Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, gravemente ferito e impossibilitato a chiamare aiuto, è rimasto per diverso tempo in auto prima di essere individuato casualmente dal passante, sulla strada in direzione di Monte Spico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Campo Tures, le forze dell'ordine con gli operatori della Croce bianca e l'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites, che ha trasferito l'uomo in ospedale a Bolzano.

L'automobile, che aveva interrotto la propria corsa contro un albero, è successivamente stata recuperata con una gru.



