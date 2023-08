Toronto Atp: Murray si ritira, Sinner ai quarti di finale

Jannik Sinner conquista l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto grazie al forfait di Andy Murray. Il britannico, infatti, ha deciso di non scendere in campo per un infortunio. "Non riesco a giocare questa sera - ha detto il 36enne in un breve intervento in campo salutando i tifosi sugli spalti -. Mi sento di aver deluso il pubblico. Raramente mi sono trovato in una situazione simile nella mia carriera. Mi sento malissimo, è uno schifo".

Nei quarti di finale Sinner, testa di serie numero 7 del torneo, affronterà il francese Gael Monfils.

"Ho un problema muscolare agli addominali - ha spiegato Murray -. Mi dispiace per me e so che anche voi provate delusione, mi è accaduto raramente di trovarmi in questa situazione e sono molto rammaricato. L'età avanza e mi dispiace finire in questa maniera, anche perché non so se il prossimo anno sarò di nuovo qui. Mi è sempre piaciuto molto giocare questo torneo, sia a Toronto che a Montreal. Voi siete sempre molto entusiasti e di solito ai miei incontri c'è sempre tantissimo pubblico". "E' un infortunio simile a quello che ho subito lo scorso anno al torneo di Stoccarda - ha detto ancora lo scozzese -, prima di Wimbledon. Allora furono necessari 12 giorni di riposo, questa volta spero molto meno per poter tornare competitivo per l'Open degli Stati Uniti".

Jannik Sinner diventa quindi il secondo italiano (il primo è stato Fabio Fognini) dal 1990 a oggi a qualificarsi per i quarti di finale all'Open del Canada.



