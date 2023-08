Terminati aiuti in Friuli,Protezione civile trentina in Slovenia

Concluso l'intervento nel distretto di Mortegliano, in provincia di Udine, alle 4 di questa mattina la colonna mobile della Protezione civile trentina è partita alla volta della Slovenia, colpita, lo scorso 3 agosto, da forti venti e piogge, che hanno causato alcune esondazioni.

In Slovenia la Protezione civile trentina presterà servizio a una ventina di chilometri a nord-ovest dalla capitale Lubiana, nel comune di Škofja Loka. La colonna mobile, che opererà su due turni per circa due settimane, sarà composta da 26 operatori.

Due gli interventi su cui ci si concentrerà, grazie all'impiego di due escavatori cingolati di 25 e 24 tonnellate: il ripristino di un ponte stradale necessario per il transito pedonale degli studenti che devono raggiungere la scuola e un guado provvisorio che sarà usato come bypass della viabilità ordinaria, in vista della demolizione di un ponte ormai compromesso.

Per le operazioni in provincia di Udine, invece, sono stati impiegati, sempre su due turni, 80 Vigili del fuoco volontari e 17 del Corpo permanente, con il supporto logistico di sette operatori del Servizio prevenzione rischi e Cue della Provincia di Trento. Il loro lavoro ha consentito di mettere in sicurezza 255 edifici in nove giorni.



