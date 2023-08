Bypass Trento, vertice Appa,Rfi e Italferr su aree inquinate

Vertice tra Rete ferroviaria italiana (Rfi), Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa) e Italferr sui tratti della circonvallazione ferroviaria che interessano le zone inquinate di Trento nord. Il confronto - informano i tre enti in una nota - ha "permesso di definire il piano di indagine ambientale relativo all'area sottoposta a sequestro da parte della Procura della Repubblica", che dovrà concordato con l'Appa. Il piano di indagine preliminare serve per "stabilire l'estensione e l'entità dell'inquinamento rilevato nel corso delle analisi preliminari e definire successivamente gli eventuali presidi di carattere ambientale e sanitario per la realizzazione dell'opera, che dovranno essere approvati dall'amministrazione comunale".

Durante l'incontro, sono stati definiti inoltre gli interventi di caratterizzazione ambientale preventiva con riferimento agli ulteriori tratti dell'opera nell'ambito dello scalo Filzi e le modalità di attuazione degli interventi nelle aree che interessano i Sin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA