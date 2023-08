Aggredisce agenti della polizia locale a Trento, denunciato

Un uomo ha aggredito gli agenti della Polizia locale di Trento dopo essere stato individuato per una modica quantità di hashish dal cane antidroga Hyper in forza al nucleo di sicurezza urbana. L'aggressione - si apprende - è avvenuta intorno alle 15.30, in piazza della Portela.

L'uomo, fermato mentre stazionava nella piazza, ha opposto resistenza colpendo a più riprese gli agenti. È stato poi immobilizzato, portato al comando del corpo, in via Maccani, e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Uno degli agenti è stato accompagnato all'ospedale Santa Chiara per accertamenti.

Il sindaco Franco Ianeselli ha espresso la propria solidarietà agli agenti aggrediti.



