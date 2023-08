Affreschi di Trento rovinati,appello di Italia Nostra per tutela

La sezione trentina di Italia Nostra chiede che siano avviati degli interventi di restauro su alcune facciate dipinte della città di Trento, come gli affreschi di Palazzo Geremia e di Palazzo Thun, in via Belenzani, e l'affresco sulla facciata dell'ex osteria della Croce bianca, in via san Marco. Per questo - informa l'associazione - ha inviato due lettere al sindaco di Trento, Franco Ianeselli, e all'assessore provinciale alla cultura, Mirko Bisesti.

La domanda di avviare "un'indagine sullo stato di salute" di queste opere nasce dopo i lavori di stesura del libro "Trento città dipinta", curato da Ezio Chini, Salvatore Ferrari e Beppo Toffolon.

La Provincia di Trento è stata interpellata per la facciata dell'ex osteria della Croce bianca, mentre il Comune di Trento è stato contattato per le facciate di Palazzo Geremia e Palazzo Thun.

"Per affrontare in modo organico ed efficace il problema della conservazione degli affreschi cittadini - scrive Italia Nostra nella lettera - si propone l'attivazione di un progetto per stimolare il restauro delle facciate dipinte (anche private, da considerarsi beni comuni) sotto la regia del Comune e, auspicabilmente, con la partecipazione della Provincia".



