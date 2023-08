Si candida con i no vax l'ex sindaco di Castelrotto

Il sindaco no-vax del Comune di Castelrotto in Alto Adige si candida alle elezioni provinciali di ottobre con la lista Jwa dell'ex comandante degli Schützen Jürgen Wirth Anderlan, noto per le sue numerose uscite polemiche e ironiche come anche per le sue posizioni no vax. Colli sarà il 5/o in lista.

Le posizioni no vax di Colli sono note. Nel marzo 2022 l'intero consiglio comunale di Castelrotto si era dimesso in protesta contro il sindaco Andreas Colli. La famosa goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stato il diniego del primo cittadino di farsi vaccinare, nonostante avesse più di 50 anni.

In merito all'obbligo di Super green pass in consiglio comunale, Colli aveva risposto che l'avrebbe controllato lui di persona.

All'ultima seduta pero' non avrebbe controllato i green pass dei consiglieri e non avrebbe neanche lasciato l'aula. A questo punto le delibere rischiavano di essere annullate. A seguito delle dimissioni del Consiglio comunale il comune altoatesino era stato posto sotto commissariamento. Alle elezioni comunali di novembre del 2022 a Castelrotto, la candidata Svp Cristina Pallanch Malfertheiner si era imposta nettamente sull'ex sindaco Andreas Colli.

Colli vuole impegnarsi per cambiare le leggi sull'urbanistica, per dare possibilità alle persone anziane di vivere con dignità la terza età senza lasciarle sulla soglia della povertà. Vuole impegnarsi inoltre a far emergere le responsabilità dei "delinquenti del Covid" e sbarrare la strada agli acconti sulla pensione ai politici provinciali "già troppo remunerati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA