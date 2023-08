Provincia Trento avvia l'iter per l'abbattimento dell'orsa F36

La Provincia di Trento ha ufficializzato la richiesta di parere all'Ispra per l'abbattimento dell'orsa F36, che lo scorso 30 luglio ha rincorso due escursionisti sopra l'abitato di Roncone, in valle del Chiese. Nella zona si è registrato un falso attacco anche il 6 agosto e l'amministrazione provinciale ritiene che si possa trattare dello stesso esemplare.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha inoltre avanzato, nell'ambito di una convocazione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, la proposta di una legislazione di emergenza in materia di orso e lupo in Trentino. "A fronte di una situazione straordinaria, si rende necessaria la messa a punto di percorsi straordinari" ha osservato il governatore.

Il provvedimento è sostenuto anche dal Consorzio dei Comuni del Trentino. "Oggi le abitudini delle persone, abituate a frequentare la montagna, mantenerla curata e coltivarla, stanno cambiando. Non possiamo consentire che i nostri cittadini rinuncino a vivere appieno il bosco" ha specificato il presidente del Consiglio delle autonomie locali, Paride Gianmoena Durante l'incontro, il commissario del governo, Filippo Santarelli, ha chiesto di proseguire con l'informazione in favore della cittadinanza, il monitoraggio ed i servizi di controllo del Corpo forestale trentino, oltre a dare nuovo impulso alla distribuzione dei cassonetti "anti-orso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA