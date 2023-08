Protezione civile dell'A.Adige torna dal Friuli-Venezia-Giulia

Le squadre dei vigili del fuoco volontari e professionisti dell'Alto Adige sono rientrate alla base, dopo avere terminato le operazioni nei territori colpiti nei giorni scorsi dal nubifragio in Friuli-Venezia-Giulia.

Il 24 luglio, forti grandinate hanno colpito la regione Friuli-Venezia Giulia, causando danni a tetti ed edifici in molti Comuni, soprattutto a causa delle numerose infiltrazioni d'acqua. Il 1 agosto la regione Friuli-Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza, richiedendo il supporto dell'Alto Adige per sigillare i tetti danneggiati. La Provincia di Bolzano, a seguito dei contatti tra il presidente altoatesino Arno Kompatscher e il governatore della regione Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, ha inviato sul posto una squadra formata da due membri dell'Agenzia per la Protezione civile - un funzionario del pronto intervento della Protezione Civile, un Vigile del fuoco del Corpo permanente, ed un membro della sezione della Protezione Civile della Croce Bianca.

"Il supporto reciproco", sottolinea l'assessore provinciale alla Protezione Civile Arnold Schuler, "è insito nella natura della protezione civile e dei vigili del fuoco. Eventi naturali di questa portata richiedono collaborazione e una continua sinergia tra i vari territori", ha sottolineato l'assessore Schuler.

"Tra il 3 e il 9 agosto abbiamo effettuato circa 21 interventi al giorno, cioè circa 150 interventi", sottolineano gli ufficiali Martin Gasser e Fabian Faustini del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano. "Abbiamo utilizzato una piattaforma mobile, due camion con gru e altri veicoli per la logistica, impiegando 18 uomini dei vigili del fuoco professionisti in due turni e 24 uomini dei vigili del fuoco volontari. "I principali pericoli erano rappresentati dall'impiego degli uomini in aree a rischio di caduta, in prossimità di impianti fotovoltaici danneggiati sul tetto o di coperture in fibre di amianto", hanno spiegato Gasser e Faustini.



