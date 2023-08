Kompatscher, unità e solidarità hanno reso grande l'Alto Adige

"Mi auguro, anche i vista delle elezioni, che non si perdano di vista i valori che hanno reso grande la nostra terra: l'unione, la solidarietà, il senso di comunità al di là degli interessi delle singole lobby, perché è questo quel che ha portato l'Alto Adige ai vertici a livello europeo", ha detto il governatore dell'Alto Adige Arno Kompatscher, presentando il bilancio di fine legislatura.

Kompatscher si è soffermato sul tema dell'autonomia, spiegando che "grazie alle intense trattative finanziarie con il governo a Roma, le entrate per il bilancio provinciale sono state notevolmente incrementate". Resta aperta la questione delle competenze legislative che erano stato decurtate dalla riforma costituzionale del 2001 e svuotate ulteriormente da una sentenza della Corte Costituzionale. "Il Governo Meloni aveva promesso di mettere mano alla questione che è tutt'ora aperta", ha detto Kompatscher.

Il presidente della Provincia autonoma dell'Alto Adige si è poi soffermato su diverse tematiche, non ultima la sanità, che "ha subito un vero e proprio stress-test con la pandemia". "Alla domanda se ora come ora rifarei le stesse cose - ha detto Kompatscher - col senno di poi, direi di no, perché si è capito che questa o quell'altra decisione sarebbe stata migliore di quelle prese, ma allora, allo stato delle conoscenze di allora, si è deciso come meglio si poteva".

Nel suo bilancio Kompatscher ha convenuto che c'è ancora molto da fare per giungere a stipendi equi nel settore privato.

Nel pubblico si è provveduto con aumenti grazie al contratto di intercomparto.

Kompatscher ha toccato temi come l'innovazione, la digitalizzazione, il traffico, i prezzi delle case e la necessità dei convenzionamenti a favore della popolazione locale. Ha anche parlato dell'immigrazione, ponendo l'accento sul contributo dato dai lavoratori stranieri, ma chiedendo anche un centro per il rimpatrio per gli stranieri problematici.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA