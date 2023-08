Duemila fiaccole per ricordare le due donne uccise a Rovereto

Oltre duemila persone hanno preso parte alla fiaccolata silenziosa organizzata a Rovereto, nella sera di ieri, per Iris Setti e Mara Fait, le due donne uccise in Trentino a una settimana di distanza l'una dall'altra.

L'iniziativa, promossa dalle parrocchie della Città della quercia, è partita dal parco Nikolajewka, dove la 61enne Iris Setti, funzionaria di banca in pensione, è stata aggredita la sera dello scorso 5 agosto, per poi muoversi in direzione della chiesa di Santa Maria, dove era previsto un momento di raccoglimento e di preghiera per le due vittime.

Alla fiaccolata, a cui hanno aderito anche l'Anpi, la sezione dell'Ana e le Acli del Trentino, erano presenti il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, gli assessori provinciali Stefania Segnana e Achille Spinelli, mentre per il Comune di Rovereto è intervenuta l'assessore Micol Cossali.





