Controlli rafforzati in Trentino, 4 espulsi e 4 denunciati

Quattro persone di origine tunisina, pregiudicate e ricercate da altre questure, sono state fermate in Trentino dalle forze dell'ordine ed espulse dal territorio nazionale. I quattro, trasferiti nei Centri di permanenza per i rimpatri di Milano e Potenza, sono stati individuati nell'ambito dei servizi interforze disposti dal questore di Trento, Maurizio Improta, per il controllo del territorio, in particolare tra le città di Trento e Rovereto.

Altre 172 persone, di cui quattro denunciate per vari reati, sono state identificate negli ultimi giorni.

Dopo i femminicidi di Rovereto, sono stati integrati i servizi di controllo del territorio, svolti in collaborazione tra la Squadra volanti, la Squadra mobile, il Reparto di prevenzione del crimine, le unità cinofile di Padova, i carabinieri e la Polizia locale. Sono inoltre state rafforzate le attività dell'ufficio immigrazione della Questura di Trento.





