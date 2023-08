Parcheggi pieni, applicata ordinanza anti-traffico a Bolzano

L'ordinanza del sindaco di Bolzano che regola gli accessi delle auto dei turisti in centro città con la gestione dei flussi veicolari è stata applicata questa mattina in coincidenza con lo stop per lavori al traffico ferroviario sulla linea del Brennero che sta producendo, nella zona della stazione, un andirivieni continuo di autobus sostitutivi.

Intorno alle 11, è stata superato il limite del 90% di occupazione dei parcheggi nel centro del capoluogo altoatesino ed i vigili urbani hanno deviato il traffico turistico verso il parcheggio Bolzano centro ed "ex Rola" di via Macello.

L'ordinanza sindacale, adottata in via sperimentale per il mese di agosto, viene attuata in caso di congestione della rete stradale o di esaurimento della capienza dei posti auto nei parcheggi pubblici.



