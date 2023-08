Omicidio Iris e Mara, a Rovereto un momento di raccoglimento

In molti hanno partecipato al momento di raccoglimento organizzato ieri a Rovereto da Cgil, Cisl e Uil per ricordare le due donne che sono state uccise a Noriglio e a Rovereto, Mara Fait e Iris Setti. Lo riporta il quotidiano L'Adige. La città di Rovereto era rappresentata dall'assessora alla cultura Micol Corsali e dalla consigliera delegata Arianna Miorandi. Anche loro, come tutte le persone che hanno partecipato all'iniziativa, tenevano tra le mani una gerbera rossa, simbolo di amore contro la violenza.

"Qualcosa non funziona. Donne che denunciano e non sono ascoltate, segnalazioni che non hanno seguito e cadono nel vuoto, il codice rosso che non ha migliorato le cose", ha commentato Manuela Faggioni, responsabile delle politiche di genere della Cgil. "In queste vicende non c'è una colpa, ci sono più colpe: bisogna lavorare sulla formazione di tutte le istituzioni e di tutti gli operatori affinché siano preparati nel capire il grado di rischio e quindi dare risposte concrete, efficaci e in tempi brevi", ha concluso Faggioni.



