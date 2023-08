Uccisa a Rovereto: oggi il vertice del Comitato ordine pubblico

Si terrà alle 11, nella sala Giunta di Palazzo Pretorio, a Rovereto, il vertice straordinario del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica chiesto dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e dal sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, in seguito all'uccisione della 61enne Iris Setti nel parco Nikolajewka. All'incontro, convocato dal commissario del governo per la provincia di Trento, Filippo Santarelli, parteciperà anche il sottosegretario di Stato all'interno, Nicola Molteni.

Nella mattina di oggi avrà luogo anche l'udienza di convalida dell'arresto di Nweke Chukwuda, il 37enne senza fissa dimora di origine nigeriana responsabile dell'aggressione.



