Molteni, evitare che vulnerabilità diventi problema di sicurezza

"Dobbiamo evitare che fatti criminali come questi si possano ripetere: c'è un tema legato alla sicurezza, all'immigrazione, ma anche alla gestione sociale e sanitaria di soggetti vulnerabili a fronte di un afflusso migratorio che sta subendo un incremento, soprattutto per l'instabilità che c'è nel Mediterraneo, degli arrivi di minori non accompagnati". Così il sottosegretario all'interno, Nicola Molteni, a Rovereto per il Comitato di ordine e sicurezza pubblica convocato dopo l'uccisione di Iris Setti, la sera del 5 agosto scorso.

"Ci sono dei fenomeni di vulnerabilità, di marginalità rispetto ai quali il Ministero dell'interno e il Ministero della salute possono far fronte, per evitare che i casi di fragilità diventino problemi di sicurezza. Si vuole affrontare il problema non solo dal punto di vista preventivo e repressivo, ma anche di contenimento per gli aspetti di natura sociale", ha aggiunto Molteni.



