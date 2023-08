Centopercentoanimalisti, irruzione al Muse di Trento

Irruzione al "Muse", il Museo delle scienze di Trento, ad opera di militanti del movimento "Centopercentoanimalisti" che hanno esposto un striscione con la scritta "Uccidono orsi e lupi. Vs il Trentino falso naturalista … Onda d'urto animalista!" Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno identificato gli attivisti, la cui protesta che segue la decisione del Tar di Trento di respingere le richieste di sospensiva dell'ordinanza di abbattimento di due esemplari di lupo sul versante trentino dei Monti Lessini emanata dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

Gli animalisti, spiegano loro stessi in una nota, hanno preso di mira il "Muse" perché "fiore all'occhiello della propaganda 'ecologista' della regione. Lì tutto viene rappresentato in modo idilliaco e spettacolare: la realtà è ben diversa. L'ambiente è stato aggredito in tutti i modi: strade, impianti di risalita, piste da sci tracciate con la dinamite, boschi tagliati, acque irreggimentate, alberghi ed edilizia selvaggia".



