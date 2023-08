Donna uccisa a Rovereto: Fugatti, servono regole più stringenti

"Al Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica cercheremo di capire quanto accaduto a Rovereto. Si tratta di fatti gravi che hanno messo in difficoltà e che stanno facendo soffrire la comunità trentina. Serve chiarezza e che questi fatti non accadano più". Così, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in merito all'uccisione di Iris Setti, avvenuta la sera dello scorso 5 agosto nel parco Nikolajewka di Rovereto. Fugatti ha inoltre chiesto "regole più stringenti".

"Soprattutto riguardo a persone che hanno problemi psicologici, le leggi favoriscono il reinserimento, che non sempre è semplice e non sempre accade. Le leggi a nostro avviso devono essere cambiate per permettere di inserire queste persone all'interno delle normali istituzioni carcerarie e anche dentro percorsi di istituzioni legate ai problemi psicologici", ha aggiunto Fugatti.

Secondo quanto riferito dal governatore, i casi in Trentino sarebbero diversi. "Stanno crescendo - ha aggiunto - in relazione all'arrivo di minori con caratteristiche di questo tipo. Non possiamo pensare di trattare queste problematiche solo con la reintroduzione, servono garanzie e possibilità di controllo di queste situazioni".



